مصر | 'كنت عاوز أشتري الاستروكس انا وابني'.. مدرس يسرق شقة والدته بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'كنت عاوز أشتري الاستروكس انا وابني'.. مدرس يسرق شقة والدته بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق مع مدرس ونجله لقيامهما بسرقة شقة جدته لشراء المواد المخدرة.

وأدلى المتهم أمام النيابة باعترافات تفصيلية بالواقعة حيث أنه منذ فترة بيتعاطى مخدر الاستروكس ونجله أيضا الذي يبلغ من العمر 17 سنة طالب بالثانوى العام وأنه طلب من المجنى عليها أكثر من مرة أقتراض مبلغ مالى منها لشراء مخدر الاستروكس الا انها كانت ترفض ذلك، فاختمرت فى ذهنه فكرة شيطانية وقرر سرقتها ويوم الواقعة ذهب للمنزل بمساعدة نجله وكانوا ملثمين ودخولهما الشقة وبمعرفتهما بمكان المضبوطات التى كانت موجوده فى غرفة نومها وقاما بالاستيلاء على هاتف محمول وقطعتين ذهب " 2 غويشة " فوجئوا بدخول المتهمة عليهما فلاذوا بالفرار.

البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مصر القديمة يفيد بأن " ن.ا.ع" 79 سنة ربة منزل ومقيمة شارع السليماني ـ دائرة القسم، بأنها أثناء تواجدها بمسكنها حضرت طليقة نجلها "ر.ع.ز" والمقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة لزيارتها، وعقب انصراف الأخيرة فوجئت بدخول شخصين ملثمين للشقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "محمد.ع.س" 45 سنة مدرس ومقيم ـ أول المنيل ـ دائرة القسم "نجل المجني عليها" و"ك.م.ع" 17 سنة طالب ومقيم ـ دائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة حلوان "نجل الأول".

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.