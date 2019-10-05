مصر | تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح" لـ 8 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح" لـ 8 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين قاموا باقتحام مركز شرطة اطفيح واضراب النيران فية والتعدى على قوات الشرطة وذلك عقب اعتصامي فض رابعة والنهضة والمعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح " وهي القضية رقم 6616 لسنة 2013 جنايات اطفيح والمقيدة برقم 2935 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، وذلك لجلسة 8 أكتوبر الجاري لحضور المتهم الثالث بسام جمال محمود من محبسه.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار والسعيد محمود وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد اصدرت حكمها في القضية علي 119 متهم وتراوحت فيها الاحكام من المشدد الي السجن 3 سنوات.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها