مصر | خلال 24 ساعة.. مباحث التموين تضبط 62 مخالفات تموينية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. مباحث التموين تضبط 62 مخالفات تموينية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، حملاتها المكبرة لضبط الأسواق وضبط المتلاعبين في السلع وأسعارها، وتحرير محاضر للمخالفين والمتلاعبين في المخصصات التموينية للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 62 مخالفات تموينية، من بينها 8 مخالفة إدارة منشأة دون ترخيص، 15 عدم حمل شهادة صحية، و13 عدم الإعلان عن الأسعار، و11 إنتاج خبز ناقص الوزن، و10 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 عدم وجود سجل تفتيش.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

ومن اهم مهام ادارة التموين ما يلي:.

- تقدير الاحتياجات من السلع اللازمة للاستهلاك المحلى تبعا لحاجه المحافظة ومعدلات الاستهلاك وأنماطه وإعداد الخطط اللازمة لتطويرها بالاشتراك مع الجهات المعنية وفقا لسياسة الدولة.

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- مراقبه تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة بشأن تداول السلع في الأسواق للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية وأسعار تداولها.

- متابعة تنظيم التجارة الداخلية فيما يتعلق بالتسويق والموازين والمقاييس والمكاييل ودمغ المصوغات وإعداد البحوث اللازمة لرفع الكفاءة التسويقية بالمحافظة.

- متابعة تنظيم السجل التجاري والعلامات التجارية والمحال والرخص.

- الإشراف على الغرف والمعاملات التجارية.

- الإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية ومتابعتها.

- دراسة الإنتاج المحلى وتطويره في ضوء متطلبات الأسواق ووضع خطط لفتح أسواق جديدة بهدف تنميه وتنشيط السلع المصرية.

اقتراح البرامج اللازمة لحماية المستهلك من تداول السلع الغير مطابقة للمواصفات وكذا السلع المجهولة المصدر وحمايته من الاحتكارات الغير مشروع