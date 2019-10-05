مصر | أمن الجيزة يضبط 3078 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يضبط 3078 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.

وشاركت في الحملات ضباط مرور ومباحث الجيزة، واستهدفت المحاور والطرق الرئيسية بدوائر الأقسام، ومواقف الأقاليم والمواقف العشوائية والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة بقيادة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير العديد من المخالفات، بينها 1458 نموذج 125 مرور، 1014 مخالفة انتظار خاطئ، 37 مخالفة مواقف عشوائية، مخالفة تجاوز سرعة الرادار، 18 عدم الصلاحية الفنية للسيارة، 15 عدم استخدام حزام الأمان، ومخالفة انبعاث دخان كثيف، ومخالفة حملة السرفيس، وحجز 11 توك توك، وحجز 4 دراجات نارية بدون لوحات، بإجمالي 3078 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات وعرضهم على النيابات المتخصصة