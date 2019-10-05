مصر | أمن الجيزة يضبط 20 متهمًا بحوزتهم 950 جرام إستروكس

تواصل الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملاتها الأمنية المكبرة لضبط المسجلين جنائيا والعناصر الخطرة من محرزي الأسلحة والمواد المخدرة والمتاجرين فيها.



وشاركت في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة، ومدير وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن.

ففي مجال قضايا المواد المخدرة، قد أسفرت الحملات التي تم شنها بدوائر أقسام القطاع، بقيادة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 20 متهما – 18 اتجار- 2 تعاطي، بحوزتهم 790 جرام حشيش – 55 أقراص – 950 جرام إستروكس – 123 جرام هيروين – جرام شادو – 600 جرام بانجو.وتحرر محضر لكل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

ووصف القانون عملية الاتجار في المخدرات، بأنها تعنى إنتاج المواد المخدرة بطريقة غير شرعية، وبيعها وتوزيعها على الآخرين.

وعقوبتها أقسى من عقوبة التعاطي والحيازة، كما أن جلب المخدرات أشد خطرا من الاتجار، مضيفا أن العقوبات سواء بالنسبة للاتجار والجلب تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد والمؤبد، موضحا أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة، وفقا لما جاء في المادة ٣٣ عقوبات، تصل إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، فيما عقوبة متعاطى المخدرات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، سواء المتعاطي أو من يتم ضطبه فى مكان التعاطى خلال تعاطيها مع علمه بذلك، وتزيد العقوبة إذا كان المخدر هيروين أو الكوكايين، بمدة تزيد على عامين، وعن كمية وأنواع المواد المخدرة، وعلاقتها بمدة العقوبة.

