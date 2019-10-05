مصر | إخلاء سبيل 4 أفراد أمن بكفالة ألف جنيه في غرق طفلة بنادى شهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 4 أفراد أمن بكفالة ألف جنيه في غرق طفلة بنادى شهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل 4 أفراد أمن داخل أحد الأندية الرياضية الشهيرة، بكفالة ألف جنيه فى منطقة المعادى.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل الخطأ والإهمال فى غرق طفلة داخل بحيرة صناعية، وتبين من التحقيقات أن أفراد الأمن الأربعة لم يكونوا متواجدين أثناء وقوع الحادث.

البداية عندما تلقى المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بلاغًا من مسئول نادي رياضي، بدائرة القسم، مفادها غرق طفلة تدعي "م.أ"، عامين ونصف، إثر تعرضها للغرق داخل بحيرة صناعية، أثناء تواجدها بالنادي بصحبة أسرتها.



وبالانتقال والفحص تبين أثناء لهو الطفلة بجوار أسرتها، غافلتهم وسقطت داخل بحيرة صناعية بجوارهم، ولقيت مصرعها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.