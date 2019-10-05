مصر | سقوط تاجر مخدرات بحوزته 1400 كيلو هيروين بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تاجر مخدرات بحوزته 1400 كيلو هيروين بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والدراجة لتسهيل تحركاته.
وبتقنين الإجراءات تم استهداف مسكنه المشار إليه بمأمورية أسفرت عن ضبط 6 أسطوانات بداخلها كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 1.400 كيلو جرام، سلاح ناري "بندقية خرطوش محلي الصنع عيار 16مم، عدد 2 طلقة من ذات العيار"، ميزان حساس.
وأقر المتهم بحيازتة للمواد المخدرة بقصد الاتجار وللسلاح الناري بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.