أخبار مصر | نواب الصف يفتتحون مراكز شباب بالدائرة بحضور وزير الشباب والرياضة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواب الصف يفتتحون مراكز شباب بالدائرة بحضور وزير الشباب والرياضة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث بدأت الجولة بافتتاح مركز شباب جنوب الصف، وتفقد وزير الشباب والرياضة، أعمال التطوير القائمة بالمركز وايضا تطوير الملعب القانونى لجنوب الصف، مشدد علي ضرورة عمل بلاط انترلوك لبعض الأماكن لمركز شباب جنوب الصف.
كما أعقبها جولة أخري لمركز شباب الصف " الساحة " تفقد خلالها الملعب الخماسي الذي تم افتتاحه حديثا، وشدد خلالها "صبحي" علي اهمية الصيانة الدورية للملاعب للحفاظ علي كفاءتها.
كما عقد وزير الشباب والرياضة لقاءً مع مجموعة من أعضاء مركز شباب جنوب الصف، وأهالي القرية وبعض الشخصيات السياسية والاجتماعية بحضور عدد من نواب البرلمان، ومنهم النائب علاء عابد والنائب نافع هيكل والنائب قاسم فرج، حيث أوضح الدكتور أشرف صبحي أن مراكز الشباب هي الشريان الكبير الموجود داخل النجوع والقرى والمدن في كل محافظات مصر، وتولى الوزارة عناية خاصة بتلك المراكز والعمل على تطويرها باستمرار.