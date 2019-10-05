أخبار مصر | نواب الصف يفتتحون مراكز شباب بالدائرة بحضور وزير الشباب والرياضة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نواب الصف يفتتحون مراكز شباب بالدائرة بحضور وزير الشباب والرياضة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، بحضور النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب نافع هيكل عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، والمستشار عربي زياده الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمركز الصف، والنائب قاسم فرج عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، والدكتور أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، والمهندس خيرى مرسي رئيس مركز ومدينة الصف، ومحمد فصيح مدير إدارة الشباب والرياضة بالصف، وبعض أعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمركز الصف وبعض الشخصيات السياسية والاجتماعية فى مركز الصف، بجولة وافتتاح في عدة مراكز شباب وهى مركز شباب جنوب الصف ومركز شباب الصف "الساحة".

حيث بدأت الجولة بافتتاح مركز شباب جنوب الصف، وتفقد وزير الشباب والرياضة، أعمال التطوير القائمة بالمركز وايضا تطوير الملعب القانونى لجنوب الصف، مشدد علي ضرورة عمل بلاط انترلوك لبعض الأماكن لمركز شباب جنوب الصف.

كما أعقبها جولة أخري لمركز شباب الصف " الساحة " تفقد خلالها الملعب الخماسي الذي تم افتتاحه حديثا، وشدد خلالها "صبحي" علي اهمية الصيانة الدورية للملاعب للحفاظ علي كفاءتها.

كما عقد وزير الشباب والرياضة لقاءً مع مجموعة من أعضاء مركز شباب جنوب الصف، وأهالي القرية وبعض الشخصيات السياسية والاجتماعية بحضور عدد من نواب البرلمان، ومنهم النائب علاء عابد والنائب نافع هيكل والنائب قاسم فرج، حيث أوضح الدكتور أشرف صبحي أن مراكز الشباب هي الشريان الكبير الموجود داخل النجوع والقرى والمدن في كل محافظات مصر، وتولى الوزارة عناية خاصة بتلك المراكز والعمل على تطويرها باستمرار.