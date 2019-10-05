أخبار مصر | في ذكرى نصر أكتوبر.. "عاشور": الجيش سطر ملحمة لن ينساها التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ذكرى نصر أكتوبر.. "عاشور": الجيش سطر ملحمة لن ينساها التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ سامح عاشور، نقيب المحامين، الشعب المصري وفي القلب منه القوات المسلحة، والشعب العربي بالذكرى 46 لنصر حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد "عاشور"، في بيان له اليوم السبت، أن القوات المسلحة المصرية سطرت خلال حرب أكتوبر المجيدة ملحمة رائعة لن ينساها التاريخ، أعادت سيناء المسلوبة للسيادة المصرية، كما رفعت رؤوس المصريين والعرب عنان السماء بعد أن طأطأت عقب نكسة 1967.

وشدد "عاشور"، على ضرورة استلهام روح النصر والعبور العظيم لتخطي التحديات الراهنة التي تمر بها مصر والمنطقة العربية بأسرها، وفي مقدمتها دحر الإرهاب، ومواجهة مخططات تقسيم عدة دول بالمنطقة ضمن ما يطلق عليه الشرق الأوسط الكبير، وصفقة القرن، وفقا لأجندات غربية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رئيس اتحاد المحامين العرب، إن التحديات التي تمر بها المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، لن تنسي الشعب العربي قضيته الأم، وهي إقامة دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف، واستعادة كامل الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1948.

وخاطب "عاشور"، الشعب العربي قائلا: "علموا أولادكم وأحفادكم أن إسرائيل ستظل هي العدو الأول للعرب، فالصراع معها صراع وجود وبقاء وليس حدود، واستمروا على موقفنا التاريخي برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وكونوا على يقين بأن استعادة الأرض العربية المسلوبة مسألة وقت فقط".