أخبار مصر | مكتبة الإسكندرية تنظم دورة تدريبية عن تاريخ وحضارة مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكتبة الإسكندرية تنظم دورة تدريبية عن تاريخ وحضارة مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق المتحف المصري بالتحرير اليوم السبت المستوى الأول من الدورة التدريبية عن تاريخ وحضارة مصر القديمة لطلاب الجامعات المصرية برعاية وتنظيم مكتبة الإسكندرية ومن خلال مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بقطاع التواصل الثقافي.

وتهدف الدورة إلى رفع الوعي الأثري لدى طلاب الجامعات المصرية والتأكيد علي الهوية المصرية من خلال الانجازات الحضارية للمصريين القدماء.

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وسوف يوالي المركز تقديم العديد من الدورات الاثرية المتخصصة للشباب الذين هم محط اهتمام الدولة. ويقوم بالتدريس الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة وعدد من المختصين.

وتستهدف دورة تاريخ وحضارة مصر القديمة الشباب من كل الأعمار وطلاب الجامعات لتوضيح التاريخ الحضاري لمصر القديمة التي قال عنها عالم المصريات الشهير جيمس هنري برستد في كتابه فجر الضمير أن مصر أرض الحضارة ومهدها وعنها ومنها أخذ العالم علومه وثقافته وحضارته.

وتتناول لمحات مهمة في التاريخ المصري والحضارة من بداية عصور ما قبل الاسرات والى نهاية العصور اليونانية الرومانية مرورا بالدول القديمة والوسطى والحديثة.