أخبار مصر | 'شفت زوج صديقتي مع واحدة'.. 'ساويرس': حصلي موقف مشابه ومجيبتش سيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'شفت زوج صديقتي مع واحدة'.. 'ساويرس': حصلي موقف مشابه ومجيبتش سيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح رجل الأعمال نجيب ساويرس، سيدة تسائلت هل تخبر صديقتها أنها رأت زوجها مع اخرى في وضع حميم.

وقال "ساويرس"، في تغريدة ردا عليها على صفحته الشخصية عبر "تويتر"، السبت، قائلاً: "ولا تجيبي سيرة كأنك مشوفتيش حاجة.. لا هي هتشكرك ولا هي هتحب انك عرفتي والبيت يتخرب".

وكانت السيدة تسائلت في تغريدة على صفحتها عبر "تويتر": "انا شفت جوز أقرب صديقة ليا مع واحدة كده وقاعدين قعدة رومانتيكى ومسبل لها وبتاع لدرجة انه مشافنيش نشكر ربنا السؤال هنا اقولها ولا اكبر دماغى ماذا تفعل لو كنت مكانى؟!"

وتفاعل معها رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس قائلاً: "أنا حصلى موقف مشابه ومجيبتش سيرة".