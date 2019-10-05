أخبار مصر | محافظ الجيزة يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يهنئ السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الــ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة جاء فيها:

"يطيب لى يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بخالص تهنئتي وتهنئة مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بمناسبة انتصارات أكتوبر العظيمة ذكرى انتفاضة جنود الحق والإيمان ذكرى دحر جنود البغى والعدوان ذكرى اجتياح خط بارليف داعين المولى عز وجل أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر".

كما بعث المحافظ ببرقيات مماثلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، والإنتاج الحربي وقادة القوات المسلحة.

على جانب آخر وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، على إطلاق أسم الشهيد المجند أحمد عيد رمضان عقبى، على مدرسة النيل الابتدائية بمنيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس.

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وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إطلاق أسم الشهداء على المدارس تخليدًا لذكراهم وتقديرًا لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن وتأديتهم واجبهم على أكمل وجه.

ودعا راشد طلاب المدارس بالإقتداء بالشهداء، والعمل بجد لبناء الوطن بسواعدهم والوقوف أمام أي عدو أو أي مخططات هدامة.

حيث أكد المحافظ خلال الاجتماع أنه سيتم تدشين احتفالية كبرى لأبناء شهداء محافظة الجيزة، بالتزامن مع ذكرى احتفالات الــسادس من أكتوبر.

