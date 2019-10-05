أخبار مصر | خاص من أمريكا.. افتتاح متحف الآثار الغارقة بكاليفورنيا بعد قليل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص من أمريكا.. افتتاح متحف الآثار الغارقة بكاليفورنيا بعد قليل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، معرضًا أثريًا بعنوان "المدن الغارقة: عالم مصر الساحر" في محطته الثالثة بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت الساعة السادسة مساءً بقاعة مكتبة رونالد ريجن الرئاسية، والمقرر له أن يستمر حتى أبريل ٢٠٢٠م.

وتفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اللمسات الأخيرة قبل افتتاح المعرض أمس، وأعلن لوسائل الإعلام الأمريكية أنه يضم ٢٩٣ قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية وميناء أبي قير.

ومن أهم القطع المعروضة في تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، هذا بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.

وبدأت رحلة هذا المعرض عام ٢٠١٥ م، حيث تم عرضه في معهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (اوزيريس، اسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إل المتحف البريطاني بانجلترا حتي أنهى رحلته في مدن أوروبا في مدينة زيورخ بسويسرا، ثم بدأ رحلته بالولايات المتحده الامريكية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينابولس بالولايات المتحدة الامريكية وفي محطته الثالثة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.