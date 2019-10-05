أخبار مصر | "CNN" تختار متحف آثار مكتبة الإسكندرية ثالث أهم متحف في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "CNN" تختار متحف آثار مكتبة الإسكندرية ثالث أهم متحف في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شبكة CNN الأمريكية اختيار متحف الآثار في مكتبة الاسكندرية، ثالث أهم متحف في مصر بعد المتحف الكبير والمتحف المصري بميدان التحرير، وذلك في ترتيبها لأهم 11 متحفًا أثريًا في مصر من بين 52 متحفًا آخر.

ومن ناحيته علق الدكتور حسين عبد البصير مدير المتحف، أن هذا الاختيار يعد تتويجًا لجهود مكتبة الإسكندرية للحفاظ على الأثار والتراث، كما يعد ذلك أيضا تتويجًا لدور المكتبة الممتد من الماضي الى الحاضر،كمنارة للثقافة والمعرفة في حوض البحر المتوسط والعالم قديمه وحديثه.

وأضاف أن هذا الاختيار من قبل شبكة سي إن إن الأمريكية يأتي تأكيدًا على أهمية دور الدولة المصرية في الحفاظ على الأثار والتراث وبناء وتطوير المتاحف ودعمها بشكل غير مسبوق، مما يؤكد على عظمة الدور الحضاري لمصر واثارها وتراثها وقوتها الناعمة في العالم.