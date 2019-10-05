أخبار مصر | سكرتير عام 'الصحفيين': متأكد من وجود أجندة وراء أمين صندوق النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكرتير عام 'الصحفيين': متأكد من وجود أجندة وراء أمين صندوق النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المجلس فوجئ بأموال مُقدمة من نقابة النرويج، بمبلغ 1500 يورو.

وأضاف في مؤتمر صحفي له اليوم، إن مجلس النقابة رفض الحصول على تلك الأموال من نقابة النرويج، نظرًا للشبهات التي تحوم حول تلك الدول، ومصادر تمويلها من العدو الصهيوني ودعمها له.

وتابع: "الوحيد من وافق على الحصول على تلك الأموال هو هشام يونس أمين الصندوق، رغم وجود تلك الشبهات، وقال وإيه يعني ما ناخد منهم فلوس، أنا متأكد من وجود أجندة".

