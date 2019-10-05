أخبار مصر | شبانة: هشام يونس ممثل بارع ضل طريقه للصحافة ويسعى لهدم النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبانة: هشام يونس ممثل بارع ضل طريقه للصحافة ويسعى لهدم النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه أصر على إحالة استقالة أمين الصندوق هشام يونس إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن ما نشره "كلام حق يُراد به باطل"، وما كُتب يُسئ للنقابة.

وأضاف في مؤتمر صحفي له اليوم، أن النقيب عرض الصُلح ولكه رفض، نظرًا أنها اتهامات بمخالفات مالية وليس مجرد اختلاف في وجهات النظر.

وتابع: "يجب أن أحمي النقابة، وهذه مهمة سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورفضت الحديث إلا خلال اجتماع المجلس، كان لدي تفويض بصرف القروض والإعانات من مجلس النقابة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم صرف أي قرض أو أي إعانة إما بموافقة المجلس أو هيئة المكتب".

وأكد "شبانة" أنه في حالة احتياج أي زميل لأي إعانة ولم يستطع الحصول على موافقة المجلس، يقوم بصرفها من ماله الحر دون استرداد.

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واستكمل قائلًا: "هشام يونس يسعى إلى هدم نقابة الصحفيين، بياكل ويشرب على حساب النقابة هو وضيوفه، وهذا لم يحدث في تاريخ النقابة ذلك".

ولفت "شبانة" إلى أن هشام يونس أوقف بدل الموظفين شهرين، واعتبر أن الصندوق مانح ومانع، مؤكدًا أنه قام بالتواصل معه، بعد تذمر 46 موظف بالنقابة، وتهديدهم بتنظيم وقفة احتجاجية، وخاطبته رسميًا، وأصر في رفضه غير المبرر.

وقال: "قمت بصرف البدلات من جيبي 8150 جنيه، ما غرضه وراء إثارة الموظفين؟ هشام يونس ممثل بارع ضل طريقه للصحافة".