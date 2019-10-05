أخبار مصر | "الصحة" تعزز التعاون مع القوات المسلحة لرفع كفاءة المستشفيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تعزز التعاون مع القوات المسلحة لرفع كفاءة المستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، واللواء أحمد الغريب مدير إدارة الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة، بديوان عام الوزارة، اليوم، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك ومناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة عدد من الوحدات والمستشفيات بمحافظات المرحلة الأولى التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأعلنت الوزيرة أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد مشروعًا قوميًا يدخل ضمن الأولويات المهمة للدولة واستراتيجية بناء الإنسان المصري، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لسرعة تطوير وتجهيز باقي محافظات المرحلة الأولى وذلك بعد الإنجاز الذي شهدته محافظة بورسعيد وجاهزيتها، حيث لفتت إلي كفاءة مستشفى النصر التخصصي التي تضم مركز مجدي يعقوب وجراحات قلب الأطفال التي أصبحت علامة فارقة في المنظومة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الاتفاق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تطوير ٢٢ وحدة ومركز بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلي استكمال تطوير مستشفيي "الطور" و"رأس سدر"، وذلك ضمن استعدادات استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بباقي محافظات المرحلة الأولى والتي تشمل "السويس، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان وجنوب سيناء".

وأضاف أنه تم الاتفاق مع شركة وادي النيل على تطوير ورفع كفاءة ١٢٦ وحدة ومركز رعاية أساسية بالإضافة إلي ٩ مستشفيات ومجمع طبي بمحافظات "السويس، الإسماعيلية، الأقصر وأسوان"، بحيث تشمل ٢٧ وحدة ومستشفى السويس العام بمحافظة السويس، و٣٧ وحدة وإنشاء مجمع طبي وتطوير مستشفيات "القنطرة شرق، القنطرة غرب، التل الكبير، القصاصين وفايد" وذلك بمحافظة الإسماعيلية.

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وتابع أن الاتفاق شمل أيضًا تطوير ١٨ وحدة ومستشفى الأقصر الدولي بمحافظة الأقصر، بالإضافة إلي ٤٤ وحدة ومركز ومستشفيات " كوم أمبو، حميات أسوان ورمد أسوان" بمحافظة أسوان.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي لتطوير ورفع كفاءة ٤٠ وحدة ومجمع السويس العام بمحافظة السويس، مشيرًا إلي أن وزيرة الصحة أكدت أن محافظات مصر سوف تشهد تطبيق المنظومة تباعًا، موضحة أن الشراكة مع هذه الكيانات الوطنية يساعد على تحقيق الهدف الأساسي للمشروع وهو أن يشعر المواطن المصري بالإنجاز على أرض الواقع وفي أسرع وقت.

ومن جانبه أثنى المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل على ما تبذله وزارة الصحة من مجهودات على مدار العام الماضي، موضحًا أن شركة وادي النيل ستشارك في تلك المنظومة التي تشهد حجم عمل كبير في وقت قصير بما يساهم في معدلات الإنجاز والجودة.

وأضاف ضاحي، أن مصر دخلت منظومة رعاية صحية شاملة وذلك منذ إطلاق المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة والتي امتدت لتشمل قارة أفريقيا من خلال مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي من فيروس س، مؤكدًا السعي لتحقيق وإنجاز أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل لصالح المواطن المصري بأقصى سرعة وفي المواعيد المحددة.