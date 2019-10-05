أخبار مصر | "عاشور" يلتقي حركة "شباب بلا قيود" بالقليوبية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور" يلتقي حركة "شباب بلا قيود" بالقليوبية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم السبت، بمجموعة من أعضاء حركة شباب بلا قيود، بمحافظة القليوبية، بحضور عبد الجواد أحمد، ومحمد عريضة، عضوي مجلس النقابة العامة، وعلي صبري رئيس الحركة.

وأوضح محمد عبد الفتاح، مشرف عام الحركة بمحافظة القليوبية، أنهم طلبوا من النقيب العام تجديد غرف المحامين بالمحافظة، وكلفهم "عاشور" بتصوير الغرف لتحديد مع تحتاجه كي تكون على المستوى الذي يليق بالمحامين، كما وعدهم بتجهيز غرفة المحامين بمحكمة العبور الجزئية، فور تخصيصها، وذلك بالتنسيق مع النقابة الفرعية.

كما طلب الحضور من "عاشور"، إنشاء نادي للمحامين بمدينة العبور، مكلفا إياهم بالبحث عن قطعة أرض مناسبة لذلك، على أن يدرس مجلس النقابة العامة الطلب وموعد تنفيذه، بالتنسيق مع النقابة الفرعية.