أخبار مصر | حفل لـ علي الحجار وأنغام.. مفاجآت جديدة للصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفل لـ علي الحجار وأنغام.. مفاجآت جديدة للصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مبنى النقابة يشهد لأول مرة حالة جديدة من التطوير والتجديد على كل المستويات، من الداخل والخارج وحتى التأثيث، بالإضافة إلى النضافة والصيانة وغير ذلك.

وأضاف في مؤتمر صحفي له، اليوم، أن الزملاء أعضاء الجمعية العمومية سيشهدون مفاجآت في مبنى جديد للنقابة، أبرزها إنشاء "kids area" لأبناء الصحفيين، وجاري الإعداد والتجهيز لهار وذلك لأول مرة.

وأعلن "شبانة" عن تنظيم النقابة قريبًا لحفل لعلي الحجار وأنغام بدار الأوبرا، سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.