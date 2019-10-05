شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ فلسفة بجامعة الأزهر: الفارابي هو أول من تحدث عن قانون الجاذبية قبل «نيوتن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الصاوي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن العالم العربي الفارابي هو أول من تحدث عن قانون الجاذبية قبل أن يخترع قانونها نيوتن.

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وأضاف «الصاوي» في حوار مع برنامج «المساء مع قصواء» عبر فضائية TeN، مع الإعلامية قصواء الخلالي، إن الفارابي أول من تحدث عن قانون الجاذبية عن طريق فكرة الفراغ، الفارابي هو أول ربط بين الرياضيات والفيزياء والموسيقى.

وتابع: «الفارابي اتكلم عن العلوم الرياضية وتأثر بأستاذه أفلاطون الذي قال من لم يتهندس لا يدخل علينا، الفارابي درس الفكر الرياضي وتكلم عن الرياضة والهندسة والكم المتصل والكم المنفصل، وتوصل إلى أن التجرد في الهندسة والجمال في الرسومات الهندسية يصعد بفكره».

وواصل: «الفارابي ربط بين الموسيقى والرياضيات وقال إن الرياضيات تجمل الكون والموسيقى تظهر هذا الجمال، وقال إن الانحناءات الفراغية هي سبب الجاذبية وسبق نيوتن في اختراع قانون الجاذبية».