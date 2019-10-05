شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 45 مسجدًا بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.. بالأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الاوقاف، افتتاح 45 مسجدًا على مستوى الجمهورية خلال هذا الشهر منها (30) من إحلال وتجديد الوزارة ، ومنها (13) بالجهود الذاتية و (2) بالمشاركة بين الوزارة والجهود الذاتية، والبداية يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 بخمسة مساجد بمحافظة بني سويف ، وهى كالتالى :

وفى بنى سويف تفتتح الاوقاف مسجد الرحمة – الديابية – الواسطى – بنى سويف و التقوى بنى ساليمان – بنى سويف و إبراهيم مندور – الواسطى – صفط الشرقية وعزبة الوقف إبسوج – الفشن والحاج عبد العظيم – الوقف – الفشن والقليوبية سعيد زيدان – مرصفا – بنها والسويسي – المنشاة الكبرى والكبير – كفر عليم – القناطر الخيرية والسلام عزبة محمد اغا – ميت كنانه – طوخ وعمر بن الخطاب – عزبة رشدي – نامول – طوخ والمنوفية عبد المجيد سلامة – شبرا باص – شبين الكوم وآل إبراهيم – كفر نفرة – بركة السبع وسيدى يعقوب – جنزور – بركة السبع جهود ذاتية و الشهيد انيس البمبى – بشتامى – الشهداء جهود ذاتية وفى الجيزة تفتتح الاوقاف مسجد حمزة – المتانيا – العياط – جيزة والرحمات – طهما – العياط – جيزة جهود ذاتية Advertisements وفى قنا تفتتح الاوقاف مسجد العتيق البحرى – كوم يعقوب – أبو تشت و آل رسلان نجع الحجر – اولاد عمرو قنا وآل معين – الظافرية – قفط وآل تراكى – أبو مناع بحرى – دشنا والشيخ مجلى – قرية الشيخ على شرق دشنا جهود ذاتية وفى سوهاج تفتتح الاوقاف المسجد العتيق الأصلاح – البلينا وآل حمدون ونينه – سوهاج والبهنساوى – بنى هلال المراغة والميرا – جهينة. وفى مرسى مطروح يفتتح مسجد القرية الحمراء – الحمام و الفرقان – شارع علم الروم والدقهلية الشهيد معوض – نوسا الغيط – أجا والزمار – مركز المنصورة والكبير – بنى هلال – المنزلة جهود ذاتية

وقرية الوحدة العربية – السنبلاوين جهود ذاتية و الكبير عزبة اشمون – دكرنس وزارة وجهود ذاتية معًا، والفيوم النور – العامرية – طامية ودمياط الشيخ شطا – شطا – دمياط والمنيا العشماوي – أولاد الشيخ علي مطاي وشم النسيم – الشيخ مبارك – ابو قرقاص والوادي والجديد الشيخ والي الكبير – الداخلة وتقسيم المعلمين – الخارجة والمروة القديم الخارجة وعين الدير – القصر والرحمن – قرية الأمل والجو – القصر جهود ذاتية والنجابين – القصر جهود ذاتية والنور أولاد عبد الله – بلاط جهود ذاتية والشرقية الحي القيوم (الكبير) حي العجمي – مشتول السوق جهود ذاتية.

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