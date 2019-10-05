شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. مرصد الأزهر يطلق حملة «أكتوبر.. التضحية والفداء» والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن أنه سيطلق صباح غد الأحد، حملة بعنوان: "أكتوبر.. التضحية والفداء"؛ للتذكير بالملحمة الكبرى التى سطرتها القوات المسلحة المصرية فى تحرير الأرض واستعادة الكرامة، والإشارة إلى تضحيات جنود الجيش المصرى الذين ضربوا أروع أمثلة البطولة والفداء فى ذلك النصر العظيم.
وتؤكد رسائل الحملة أصالةَ الشعب المصرى -بجميع طوائفه- وانتماءه لتراب هذا الوطن؛ حين وقف إلى جوار قواته المسلحة فى أحلك الظروف التى مرت بها البلاد، لافتةً إلى أن ذلك المشهد التاريخى يعكس قدرة المصريين على مجابهة الإرهاب الأسود الذى يهدد العالم خلال الفترة الراهنة.
يُشار إلى أن مرصد الأزهر قد أطلق قبل أسبوعين حملةً بعنوان: «وطني»؛ للتذكير بقيمة الوطن وأهميته، والحثِّ على المحافظة على تماسك كِيانه، والدعوة إلى إعماره والدفاع عنه، باعتبار أن ذلك فطرة إنسانية وضرورة دينية.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. مرصد الأزهر يطلق حملة «أكتوبر.. التضحية والفداء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.