شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملات لرؤساء أحياء القاهرة بمحطات الوقود لمتابعة تطبيق التسعيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت أجهزة محافظة القاهرة، محطات الوقود للتأكد من التزامها بأسعار الوقود الجديدة بعد خفض الأسعار، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين.

وقالت محافظة القاهرة، إنه تنفيذا لتوجهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالاهتمام بجميع المجالات الخدمية المقدمة للمواطنين والمتضمنة مجال التموين تم المرور على محطات تموين الوقود بأماكن متفرقة للتأكد من انتظام سير العمل والتزامهم بتعديل عدادات طلمبات تموين الوقود الرقمية بالبيع للمستهلك بالتسعيرة الجديدة بعد خفض أسعار بيع منتجات البنزين 25 قرش، للتر بأنواعها الثلاث فى السوق المحلية ليصبح "بنزين 80 " 6.50جنيه" / بنزين 92" 7.75 جنيه"/ بنزين 95" 8.75 جنيه"

وفى السياق قاد اللواء مجدى الوصيف، رئيس حى شرق مدينة نصر، حملة رافقه مباحث تموين مدينة نصر ومدير المتابعة ومشرفى المناطق بحى شرق مدينة نصر وجارى المرور والمتابعة والرقابة لجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لضبط الفاسدين المتلاعبين والمتاجرين بقوت المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.