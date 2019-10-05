شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مُتابعة الموقف التنفيذى والإجراءات الخاصة بمشروعات وعملية التطوير الجارية بهيئة قناة السويس والشركات التابعة لها، ومنها تطوير المجرى الملاحى للقناة، وإعادة تطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، بالإضافة للإجراءات المُتبعة حالياً لكيفية الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للهيئة، كما تناول الاجتماع استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس استعرض خلال الاجتماع محاور تطوير وتحديث المجرى الملاحى لقناة السويس بطول المجرى، وكذلك تطوير وإنشاء جراجات لتوفير أماكن للوقوف الاضطرارى للسفن، بالإضافة إلى تعميق القناة لاستيعاب السفن العملاقة. كما استعرض السيد الفريق الجهود الجارية حالياً لتطوير الأسطول البحرى للهيئة من خلال إضافة وتحديث القاطرات التى تقوم بدورٍ أساسى فى تأمين المجرى الملاحى ومعاونة السفن العابرة للقناة.

كما استعرض رئيس هيئة قناة السويس أيضاً جهود تطوير وتحديث وهيكلة الشركات التابعة للهيئة بهدف تعظيم العائد منها، وما تم منتحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة، وإنشاء شركات جديدة لتوفير الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثلللأصول التابعة للهيئة.

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وأشار الفريق إلى أن هيئة قناة السويس قامت بالتوجه نحو التحول الرقمى من أجل تعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة، وحُسن إدارة المواردبشكل عام. كما تناول الإجراءات العاجلة المُتبعة حالياً لضبط العمل الإدارى بالهيئة من خلال إجراء بعض التعديلات بالهيكل الوظيفيوالاعتماد على العناصر البشرية المتميزة.

واستعرض المهندس محمد يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجهود الجارية لتطوير وتحديث القطاعات الرئيسية بالهيئة من نقل ولوجستيات، وخدمات النقل البحري، بالإضافة إلى عملية التطوير المستهدفة للبنية التحتية، وكذا عملية التطوير للموانئ الرئيسية وتشمل موانئ الأديبة، والسخنة، والطور، وشرق بورسعيد، وغرب بورسعيد والعريش، والموقف الحالى للمشروعات الجارى تنفيذها بتلك الموانئ، بالإضافة للمناطق الصناعية بشرق بورسعيد، والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية، مشيراً إلى أن عملية التطوير تلك تهدف إلى جعل المنطقة مركز عالمى للنقل الملاحى والخدمات اللوجستية ومركز صناعى وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة إنجاز كافة المشروعات الجارية بهيئة قناة السويس، سواء تلك المتعلقة بتطوير المجرى الملاحي، أوعملية تحديث وتطوير وهيكلة الشركات التابعة للهيئة، وكذلك بالإسراع من الانتهاء من مشروعات البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تنتهجها الدولة حاليا.

كما وجه بالاستفادة من الكوادر البشرية الشابة فى إحداث التطوير المنشود لهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة.