شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى السودانى: هناك إنجازات تمت بالمفاوضات حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر عباس وزير الرى السودانى، أنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور بين الوزراء للتوصل إلى حل بشأن سد النهضة، موضحا أن بناء سد النهضة سوف يتم بناؤه على مراحل وليس مرة واحدة، وهو ما سوف يساعد فى التوصل إلى حل دون وقوع أضرار.

وأضاف ياسر عباس، خلال مؤتمر صحفى بعد اختتام اجتماع الخرطوم لوزراء الرى المصرى والسودانى والإثيوبي، هناك اختلافات بين الجانب المصرى والأثيوبى ولكنها اختلافات مقدور عليها، مشددا على أن مواصلة الاجتماعات سوف يساعد فى التوصل إلى حلول بشأن الأزمة.

وأشار وزير السودانى، أن أثيوبيا اقترحت مدة زمنية من أجل ملء السد تتراوح بين 4 لـ7 سنوات، مشددا على أن سد النهضة شهد العديد من المفاوضات خلال السنوات الماضية، ولأول مرة تم التفاوض وفق أرقام وجدوال وهناك إنجازات تمت فى المفاوضات، ويبقى وجود اختلافات جارى التوافق عليها.