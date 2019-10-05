شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يناقش تطورات الأوضاع السورية مع رئيس تيار الغد السوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل وزير الخارجية، السفير سامح شكري، اليوم السبت، رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا، بمقر وزارة الخارجية.

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جرى خلال اللقاء، بحث أفق العملية السياسية في سوريا وضرورة دعم وتفعيل الحل السياسي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، إضافة إلى بحث إمكانية التوصل إلى هذا الحل في الفترة الراهنة.

وتطرق الجانبان كذلك إلى إعلان الأمم المتحدة عن اللجنة الدستورية السورية وأفق عملها، في ظل تأكيد الجانبين على أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في ذلك الوقت، هو خطوة في الاتجاه الصحيح باعتبارها المنتج الرئيسي للحوار السوري السوري الذي انعقد في «سوتشي» في مطلع عام 2018.

وخلال الاجتماع، ناقش «الجربا» مع «شكري» الأوضاع في منطقة الجزيرة السورية شرقي نهر الفرات، إضافة إلى آخر المستجدات السياسية والميدانية في المنطقة، وكذلك المؤتمر الذي يعتزم تيار الغد السوري عقده في القاهرة بداية الشهر المقبل.