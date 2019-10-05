شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 7 مناطق بوسط وشرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 7 مناطق بوسط وشرق المدينة، بدءا من الساعة السادسة مساء اليوم، السبت، بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط رئيسي.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، اليوم، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق «جناكليس، لوران، ستانلي، سموحة، باكوس، أبوسليمان، مصطفى كامل».
ووفقا للبيان سيتم ضعف وانقطاع المياه عن تلك المناطق بسبب حدوث كسر مفاجئ بالخط قطر «1000 مم» الخارج من محطة السيوف والمغذي لتلك المناطق.
وناشدت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.
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