شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» من فرنسا: مصر حققت أعلى إيرادات للسياحة في تاريخها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال للسياسة الدولية المنعقد في نيس بفرنسا، على أهمية السياحة في اقتصاديات الدول كقطاع مُصٓدِر للخدمات، ويساهم بنسبة 15% في الناتج الإجمالي المحلى، كما أنه من القطاعات الهامة التي تساهم في توفير النقد الأجنبي، وتعد السياحة من القطاعات الاقتصادية الأسرع نموا والتي تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل.

وأشارت إلى أن مصر حققت في عام ٢٠١٨/٢٠١٩ أعلى إيرادات للسياحة المصرية في تاريخها وذلك وفقًا لتقرير البنك المركزي الذي صدر مؤخرًا، موضحة أن هذه النتائج تأتي بعد جهد وعمل متواصل من قبل جميع الجهات ذات الصلة والشركاء في مجال السياحة محلياً وعالمياً وذلك لتحقيق المحاور التي تمت صياغتها في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، كإطار للسياسات العامة، الذي تم وضعه بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة وتضمن أهدافا واضحة وإجراءات تنفيذية محددة لتحقيقها.

وقالت «المشاط» إن الوزارة أطلقت تقرير المتابعة الأول لما تم تحقيقه وتنفيذه من محاور البرنامج في 27 سبتمبر الماضي، حتى يتسنى للجميع الاطلاع على ما تم انجازه في كل محور من محاور الإصلاح الهيكلي.

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وأشارت إلى أهمية وجود فريق عمل جاد محدد المهام عند وضع أطر للسياسات العامة لأي قطاع لإنجاحه، مؤكدة على ضرورة إشراك الفتيات والشباب الأفريقي الواعي والمتعلم في مجالات العمل المختلفة، وتمكينه ومساندته حتى يتولى المناصب القيادية، ولافتة إلى أن وجود قيادات شابة ناجحة في الحكومة المصرية أصبح دافعا للشباب للعمل العام.

وعن دور المرأة في المجتمع المصري، أكدت الوزيرة على أن القيادة السياسية في مصر تولي المرأة المصرية اهتماما كبيرا، لافتة إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠١٧ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، التي تهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام ٢٠٣٠ شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي لها وحمايتها من كافة أشكال العنف المادي والمعنوي ضدها.

وفى سؤال عن التحديات التي تواجهها المرأة خلال العمل في الدول الأفريقية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن مصر بها قيادات نسائية ناجحة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية بها 8 وزيرات يتولين ملفات هامة، مما يؤكد على مدي إدراك الحكومة المصرية بأهمية دور المرأة، ويعكس ثقة القيادة السياسية في قدرات المرأة على تحقيق التنمية والإصلاح في جميع المجالات التي تتولاها.

وأوضحت أن وجود نساء ناجحات في المناصب القيادية يشجع المزيد من الفتيات والسيدات على العمل والتفوق، وأضافت أن مصر يمكنها أن تقدم نموذجا ناجحا للدول الإفريقية فيما يخص الجهود التي تقوم بها لتمكين المرأة.

وقالت الوزيرة إن تمكين المرأة للعمل في قطاع السياحة يأتي على رأس أولويات وزارة السياحة، لافتة إلىأن المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والخاص بمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال السياحة يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.