شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تتمكن من الإمساك بتمساح في بورفؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت وزارة البيئة من الإمساك بتمساح صغير يقدر طوله بحوالى متر، بمحيط معدية بورفؤاد بمدينة بورسعيد، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كان بلاغ ورد من شرطة الأمن العام إلى محمية أشتوم الجميل يفيد بظهور تمساح بمحيط معدية بورفؤاد، وفور تلقى البلاغ وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتشكيل لجنة من محمية اشتوم الجميل، بالتنسيق مع شرطة الأمن العام والجهات المعنية ببورسعيد لمعاينة موقع البلاغ.

وتمكنت اللجنة من الإمساك بالتمساح المذكور، وتم أخذ كافة القياسات اللازمة، والتأكد من خلو الموقع من تماسيح أخرى، بالإضافة إلى التنسيق مع معهد بحوث صحة الحيوان ببورسعيد للكشف على التمساح، والتأكد من حالته الصحية، على أن يتم نقله بعد ذلك إلى حديقة الحيوان بالجيزة.