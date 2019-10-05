شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: الحصة الأولى بمدارس العاصمة بعد غد عن نصر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مديرية التربية والتعليم بتخصيص الحصة الأولى بمدارس العاصمة بعد غدً، الاثنين، للحديث عن ملحمة العبور العظيم ودور القوات المسلحة وتضحياتها في سبيل حماية أمن البلاد لكي تبقى مصر آمنة سالمة.

وفي إطار الاحتفال بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، صرح عبدالعال اليوم، السبت، بأنه سيتم كذلك تنظيم البرامج الإذاعية اليومية بالمدارس وإعداد موضوعات تعبير بنوعيه الوظيفي والإبداعي ومجلات الحائط وعرض الأفلام الوثائقية عن أمجاد أكتوبر المجيدة، وذلك حرصًا على توعية الطلاب بواجبهم نحو وطنهم وغرس قيم الولاء والانتماء ودعم مسيرة التنمية بالبلاد.

وكلف المحافظ مديري مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة بتنظيم ندوات توعوية بمراكز الشباب وقصور الثقافة وداخل دواوين المحافظة والأحياء لعرض أفلام وثائقية عن حرب أكتوبر ودورها في إحلال السلام بالمنطقة، وتكريم المحاربين القدامى من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وتكريم أبناء الشهداء ومصابي العمليات العسكرية، بهدف غرس الانتماء في نفوس الشباب واستلهام روح أكتوبر لمواصلة مسيرة العطاء والتنمية التي تشهدها البلاد في جميع المجالات والقطاعات الخدمية.