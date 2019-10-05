شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ نيس بفرنسا يستضيف «المشاط» ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف محافظ مقاطعة نيس بفرنسا، السبت، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال الأفريقي (Choiseul Africa Business Forum)، مع عدد من الوزراء المختصين بالشأن الاقتصادي بدولة كوت ديفوار، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والسيد باسكال لوروت رئيس معهد (Choiseul) للسياسة الدولية، وذلك في متحف ماسينا Musee Masséna، واحداً من أشهر معالم نيس.

وخلال اللقاء تمت مناقشة أهمية التعاون والتنسيق بين القارة الأفريقية وأوروبا في عدة مجالات اقتصادية منها تنمية قطاع السياحة. كما تناول اللقاء الحديث عن أهمية تبادل الخبرات، وتنمية فرص الأعمال والاستثمار في أفريقيا، وبين دول القارة الأفريقية والدول الأوروبية، بالإضافة إلى أهمية استفادة الدول الأفريقية من مجتمع الأعمال الأفريقي الذي أسسه معهد Choiseul، والذي يضم قادة الفكر الاقتصادي ومتخذي القرار في ٣٠ دولة أفريقية.

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وأكد الحضور على أهمية تعزيز التعاون بين دول القارة الأفريقية وبعضها، وأشاروا إلى الدور الذي تقوم به مصر في القارة الأفريقية، خاصة في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام.

كما تناول اللقاء استعراض الجهود التي تقوم بها الدول الأفريقية وعلى رأسها مصر نحو العمل على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط مساعي القيادة السياسية والحكومة في مصر لتنفيذ استراتيچية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠».

وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر يهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.