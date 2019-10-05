شكرا لقرائتكم خبر عن 100 فنان من 40 دولة يشاركون فى منتدى فنون شباب العالم بشرم الشيخ 25 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء منتدى فنون شباب العالم، خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر المقبل، برعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبمشاركة 100 فنان من 40 دولة حول العالم، من الشباب المتميزين فنيًا من مختلف الفنون، مع دعوة بعض كبار فناني العالم المشهورين.
ومن ضمن فعاليات المنتدى، استضافه الفرقة الهندية الاستعراضية "kalakar"، وتضم راقصين وموسيقيين، حيث تم التنسيق مع وزارة الخارجية الهندية لتقديم عرض فنى بسفارة الهند لهذه الفرقة قبل وصولها إلى شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الدكتور لياقت على المستشار الثقافى لسفارة الهند بالقاهرة، ومحمد سعيد عثمان، منسق البرامج الثقافية بسفارة الهند بالقاهرة، سيكونان من ضيوف المنتدى.
ويقام حفل ختام المنتدى سوف يُقام يوم 30 أكتوبر المقبل، بإقامة أكبر معرض دولى للأعمال النحت التى أنجزت فى الورش، فى منطقة السوهو سكوير، وتكريم الفنانين المشاركين، بحضور قيادات محافظة جنوب سيناء وضيوف الشرف.
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