شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: أبلغنا أنقرة رفضنا لعمليات التنقيب بشرق البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أن واشنطن أبلغت أنقرة رفضها لعمليات التنقيب غير القانونية شرقى البحر المتوسط، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية". وكان رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أبلغ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم، السبت، بأن تركيا تنتهك الحقوق السيادية لقبرص.

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