شكرا لقرائتكم خبر عن مليار جنيه إيرادات شركات تجارة وتصدير الأقطان التابعة للقابضة للقطن والغزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لعملية دمج شركات تجارة وحليج الأقطان فى بعضها خلال الفترة المقبلة، لتقليل عدد الشركات التى تعمل فى نفس المجال ،وذلك بحسب مصادر فى القابضة للقطن .

”الخليج 365” ينشر موقف الشركات ( 8 شركات) من حيث الربحية والخسارة وحجم الإيرادات قبل الدمج ،وذلك للعام المالى 2017-2018 حيث ما تزال الجمعايت العامة للعام المالى 2018-2019 لم تعقد انتظار لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول ميزانيات الشركات.

وكشف البيانات المالية لشركات تجارة وتصدير الأقطان التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج ، أن الشركات حققت 1.063 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالى 2017-2018 .

كما حققت الشركات 72 مليون جنيه أرباحا خلال نفس العام ، ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات والأرباح للعام المالى 2018-2019 بحسب الموازنات التقديرية للشركات .

وبحسب البيانات التى حصل عليها ”الخليج 365” فإن 5 شركات ربحت 97.3 مليون جنيه فيما خسرت شركتين نحو 25.5 مليون جنيه .

وذكرت البيانات أن شركة بورسعيد لتصدير الأقطان ، حققت إيرادات بلغت 46.4 مليون جنيه،وحققت 4.1 مليون جنيه خسائر ،كما حققت شركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان 52.7 مليون جنيه إيرادات ،وحققت 3.3 مليون جنيه خسائر.

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وحققت شركة الإسكندرية التجارية 56.5 مليون جنيه إيرادات ، وحققت 18.1 مليون جنيه خسائر.

وبالنسبة للشركات الرابحة حققت شركة مصر لتصدير الأقطان 76.3 مليون جنيه إيرادات وحققت 5.1 مليون جنيه أرباحا كما حققت شركة مصر لحليج الأقطان إيرادات بلغت 105.3 مليون جنيه ،وربحت 8.2 مليون جنيه.

وحققت شركة الشرقية للأقطان 236.6 مليون جنيه ،إيرادات وحققت 8.8 مليون جنيه أرباحا.

واضافت البيانات أن الشركة المصرية لكبس القطن حققت إيرادات بلغت 173.7 مليون جنيه إيرادات وحققت 30.6 مليون جنيه أرباحا.

وحققت شركة الوادى لحليج الأقطان 362.8 مليون جنيه إيرادات وحققت 44.6 مليون جنيه أرباحا وهى تعد أعلى الشركات فى الإيرادات والأرباح .