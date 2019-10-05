شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الداخلية تضبط 4 تجار آثار بحوزتهم 193 قطعة واكتشاف مقبرة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار، وبحوزتهم "193" تمثالا، وكذا تابوت حجرى وتحديد موقع مقبرة أثرية بالجيزة والتحفظ عليها فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها، وبخاصةً الجرائم المرتبطة بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومى.

جانب من الآثار المضبوطة

توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد اضطلاع تشكيل عصابى يضم (22) عنصر من العناصر الإجرامية - بالقيام بأعمال حفائر للتنقيب عن الآثار بطريقة غير شرعية بالقرب من المنطقة الأثرية بالجيزة وتمكنهم فى هذا الإطار من اكتشاف مقبرة أثرية ترجع لعصر الأسرة الرابعة الفرعونية وقيامهم باستخراج بعض محتوياتها لاستخدامها فى عملية الترويج لبيعها.

الآثار المضبوطة

Advertisements

تم فى إطار التعامل مع تلك المعلومات تحديد عناصر التشكيل الإجرامى حيث تمكنت قطاعات الوزارة المعنية من ضبط (4) عناصر منهم .

المتهمون وأمامهم المضبوطات

عثر بحوزة المتهمين المضبوطين على القطع الأثرية التى تمكنوا من إستخراجها من المقبرة، وتبين أنها عبارة عن (193) تمثال، بالإضافة إلى تابوت حجرى كبير الحجم.

وفى ذات الإطار تم تحديد موقع المقبرة والتحفظ عليها، وتم إخطار النيابة العامة ووزارة الآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.