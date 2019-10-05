شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع ينيب قادة الجيش فى وضع إكليل زهور على قبر الجندى المجهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أناب الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، حيث قام قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول، لشهداء الجيش الثانى وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة .

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى، قام قائد الجيش الثالث الميدانى، يرافقه محافظ السويسن ومدير الأمن، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول، لشهداء الجيش الثالث الميدانى ، وفى المنطقة المركزية العسكرية قام قائد المنطقة يرافقه محافظ القاهرة ومدير الأمن، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية .

وقام قائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه محافظ مطروح ومدير الأمن، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول، لشهداء المنطقة الغربية، وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية قام قائد المنطقة يرافقه محافظ الاسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية ، كما قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه محافظ أسيوط ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول، لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.