شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البيئة تنجح فى الإمساك بتمساح ببورفؤاد ونقله لحديقة حيوان الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وزارة البيئة فى الإمساك بتمساح صغير يقدر طوله بحوالى متر بمحيط معدية بورفؤاد بمدينة بورسعيد وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

Advertisements

وورد بلاغ من شرطة الأمن العام إلى محمية اشتوم الجميل يفيد بظهور تمساح بمحيط معدية بور فؤاد وفور تلقى البلاغ أصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة من محمية اشتوم الجميل وبالتنسيق مع شرطة الأمن العام والجهات المعنية ببورسعيد لمعاينة موقع البلاغ.

وتمكنت اللجنة من الإمساك بالتمساح المذكور وتم أخد كافة القياسات اللازمة والتأكد من خلو الموقع من تماسيح أخرى، بالإضافة إلى التنسيق مع معهد بحوث صحة الحيوان ببورسعيد للكشف على التمساح والتأكد من حالته الصحية على أن يتم نقلة بعد ذلك إلى حديقة الحيوان بالجيزة.