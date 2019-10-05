شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. المشدد 10سنوات لـ5متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" وإلزامهم بسداد17مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها صدور حكم بالسجن المشدد 10سنوات لـ5متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" وإلزامهم بسداد17مليون جنيه.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار :

قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 5 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتى عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء، بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم بسداد 17 مليون و684 ألف و801 جنيهاً، عما أتلفوه، ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين أخرين.

نجحت أجهزة الأمن فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من أقراص التخسيس ومستحضرات التجميل وعبوات زيت الشيشة الإلكترونية "محظور استيرادها" داخل حاوية عبر ميناء العين السخنة.. قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بــ 33 مليون جنيه.

قررت الدائرة الأولى موضوع، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إعادة المرافعة فى 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضرين من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد"، بجلسة السبت المقبل 12 أكتوبر الجارى.

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أحالت إدارة منيا القمح التعليمية، برئاسة هشام عبد العزيز، مدرس لغة عربية بمدرسة الصنافين الثانوية المشتركة بمركز منيا القمح، للتحقيق على خلفية قيامهم بالتعدى بالضرب على طالب فى الصف الأول الثانوى، وتوجه عبارات سب لوالدته.

واصل قطاع الأمن الاقتصادى حملاته الأمنية، لملاحقة كافة الجرائم المتعلقة بالاقتصاد الوطنى، حيث نجحت شرطة التموين فى ضبط 32606 قضايا تموينية متنوعة، بينها ضبط 410 قضايا أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 38209 أسطوانات، و134 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1644413 لترا.

تباشر نيابة المعادى، برئاسة المستشار تامر عاشور، التحقيق فى واقعة غرق طفلة ووفاتها فى بحيرة صناعية داخل نادى وادى دجلة.

جدد قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس صلاح عيسى، عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل، وثلاثة آخرين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة المقابر".

أحالت النيابة العامة، هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق وأحمد سعيد مالك مركز صيانة السيارات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بغسل أموال بمبلغ 28 مليون جنيه.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الامنية في كافة المجالات.