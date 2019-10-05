شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. وقال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، ان البرقية جاء فيها، " يطيب لى أن اتوجه لفخامتكم بأصدق التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعون لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد الذى سيظل رمزا للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال القوات المسلحة المصرية البواسل معأصدق التمنيات بالتوفيق فى أداء رسالتكم، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة دوما بالاستقرار والتقدم والرقي"

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