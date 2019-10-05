شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يستقبل وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم، السبت، فى الخرطوم، وزراء الموارد المائية والرى فى كل من مصر والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلى.

وناقش رئيس الوزراء السودانى، مع الوزراء الثلاثة نتائج اجتماعاتهم لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والتى انطلقت أمس، الجمعة.

ومن المقرر أن تنتهى الجلسة الختامية لاجتماعات الوزراء فى وقت لاحق اليوم.