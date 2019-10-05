إعلان مراحل التقديم ببرنامج إعداد معلمى الناطقين بغير العربية بجامعة الأزهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركزُ تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بجامعة الأزهر، عن بدء "برنامج إعداد معلمى الناطقين بغير العربية" للعام الدراسى 2019/2020م وذلك تحت إشراف المركز، وباعتماد جامعة الأزهر.
وفى إطار ذلك قام المركزبتحديد مراحل التقديم الخاصة للبرنامج الدولى لإعداد معلمى الناطقين بغير العربية وهذه المراحل كما يلي: المرحلة الاول: اختبارات القبول، ويتم فى تلك المرحلة إجراء اختبارات القبول "المقابلة الشخصية" الساعة 12 ظهرا بمركز تطوير وتعليم الطلاب الوافدين والأجانب أمام مدينة البعوث الإسلامية، اليوم 5 أكتوبر 2019م.
المرحلة الثانية: سداد المصروفات، وفى هذه المرحلة يتم سداد رسوم الدراسة بالبرنامج (5000 جنيه للمصريين – 3000 دولار أمريكى للأجانب والوافدين) من الطلاب المقبولين، على الحساب البنكى المرسل إليهم عبر البريد الإلكتروني.
المرحلة الثالثة: بدء الدراسة ويكون فى هذه المرحلة عملية البدء فى البرنامج الدولى لإعداد معلمى الناطقين بغير العربية، وذلك فى 1 نوفمبر 2019 م.
مدة الدراسة: -الدراسة بالبرنامج الدولى لإعداد معلمى اللغة العربية للناطقين بغيرها تكون لمدة عام. على فصلين دراسيين.
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