شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط فى ضيافة محافظ نيس لبحث تنمية فرص الأعمال فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف محافظ مقاطعة نيس بفرنسا، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال مشاركتها فى منتدى الأعمال الأفريقى (Choiseul Africa Business Forum)، مع عدد من الوزراء المختصين بالشأن الاقتصادى بدولة كوت ديفوار، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وباسكال لوروت رئيس معهد (Choiseul) للسياسة الدولية، وذلك فى متحف ماسينا Musee Masséna، واحدًا من أشهر معالم نيس.

وخلال اللقاء تم مناقشة أهمية التعاون والتنسيق بين القارة الأفريقية وأوروبا فى عدة مجالات اقتصادية منها تنمية قطاع السياحة، كما تناول اللقاء الحديث عن أهمية تبادل الخبرات وتنمية فرص الأعمال والاستثمار فى أفريقيا، وبين دول القارة الأفريقية والدول الأوروبية، بالإضافة إلى أهمية استفادة الدول الأفريقية من مجتمع الأعمال الأفريقى الذى أسسه معهد Choiseul، والذى يضم قادة الفكر الاقتصادى ومتخذى القرار فى 30 دولة أفريقية.

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وأكد الحضور على أهمية تعزيز التعاون بين دول القارة الأفريقية وبعضها، وأشاروا إلى الدور الذى تقوم به مصر فى القارة الأفريقية وخاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى هذا العام.

كما تناول اللقاء استعراض الجهود التى تقوم بها الدول الأفريقية وعلى رأسها مصر نحو العمل على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط مساعى القيادة السياسية والحكومة فى مصر لتنفيذ استراتيچية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة فى مصر يهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة، من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة تم دعوتها كضيف شرف ومتحدث رسمى فى منتدى الأعمال الأفريقى (Choiseul Africa Business Forum) الذى عقده معهد (Choiseul) للسياسة الدولية فى الفترة من 3 إلى 4 أكتوبر الجارى بمقاطعة نيس بفرنسا.