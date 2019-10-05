شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: المهنة مليئة بالمواهب.. وصاحب فكرة "بوجى وطمطم" بيطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد العامري النقيب العام للأطباء البيطريين، إن مهنة الطب البيطرى مليئة بالمواهب التي يجب أن يتم تسليط الضوء عليها، معربا عن سعادته من التجربة الأولى للمسابقة الثقافة، متمنيا أن تستمر هذه الاحتفالية دائما.

وأضاف "العامري" خلال فعاليات احتفالية المسابقة الثقافة الأولى التي نظمتها لجنة الشكاوى والمقترحات برئاسة الدكتور أشرف قاسم عضو مجلس النقابة، مقرر اللجنة، بالتعاون مع لجنتي النقابات الفرعية والاجتماعية بالنقابة العامة اليوم السبت، أن صاحب فكرة الشخصيات الكرتونية "بوجي وطمطم" طبيب بيطري، مشيرا إلى أن المواهب ليست وليدة اللحظة وإنما من سنوات طويلة وهناك مواهب في جميع المجالات تنتمي للطب البيطري.

وأوضح نقيب البيطريين، أنه عضو بالمجلس الأعلى للثقافة بلجنة الكتاب والنشر، وإنه داعم بقوة لجميع المواهب البيطري في شتى المجالات الثقافية.

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من جانبه قال الدكتور أشرف قاسم، إن اللجنة أقامت المسابقة الثقافية الأولى بالتعاون مع لجنتى النقابات الفرعية واللجنة الاجتماعية، للأطباء البيطريين وأبنائهم فى 5 مجالات، هى:"الشعر – الرسم – القصة القصيرة – التمثيل – والغناء".

وأوضح قاسم أن الفائز بالمركز الأول فى كل المجالات سيحصل على جائزة 3000 جنيه، ويمنح نقابته الفرعية 10 نقاط، ويحصل الفائز بالمركز الثانى جائزة 2000 جنيه، ويمنح نقابته الفرعية 7 نقاط، والفائز بالمركز الثالث جائزة قدرها 1000 جنيه ويمنح نقابته الفرعية 5 نقاط.

وأشار إلى أنه سيتم فى النهاية تجميع النقاط الحاصل عليها كل نقابة فرعية فى جميع مجالات المسابقة، ويتم منح النقابة الفرعية الحاصلة على أعلى النقاط، المركز الأول جائزة مالية قدرها 10000 جنيه، ويتم منح النقابة الفرعية صاحبة المركز الثانى جائزة مالية قدرها 5000 جنيه، والنقابة الفرعية صاحبة المركز الثالث جائزة 3000 جنيه.