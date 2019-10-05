شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين "الرى" واليونسكو للاستعداد لأسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى اجتماعاً مع الدكتور عبد العزيز ذكى ممثل اليونسكو، وذلك فى إطار الاستعدادات الخاصة بأسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده فى الفترة من 20- 24 الشهر الحالى بالقاهرة بعنوان "الاستجابة لندرة المياه" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

كما يستضيف الأسبوع العديد من الأحداث الهامة والفاعليات ومنها عقد اجتماع مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي والذي ستشارك فيه وزراء 11 دولة إسلامية، إلي جانب فعاليات المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية في القارة الأفريقية والجلسات التى سيتم تنظيمها بالتعاون مع الهيئات الدولية وشركاء التنمية، منتدى شباب المتخصصين الأفريقى الثانى، واجتماعات المجلس الاستشارى المصرى الهولندى لإدارة المياه.

ويتخلل الأسبوع عددا من الفعاليات منها عدد من المسابقات ومعرض:حيث تم الإعلان عن منحة ل (5) صحفيين من الدول الأكثر فقراً لتغطية أحداث الأسبوع، ومسابقه لمشروعات التخرج المفتوحه لكافه الجامعات الحكومية أو الخاصة فى مجال الرى، الهيدروليكا، إدارة المياه، كذلك مسابقة أفضل بحث تطبيقي يكون موضوعه ضمن محاور الأسبوع، جائزة الأسبوع لأفضل الممارسات للمزارعين ومسابقة المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وملتقى أطفال المياه تحت عنوان "سفراء المياه".

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ويقام علي هامش الأسبوع معرض يضم الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المياه ونظم الرى ومحطات المعالجة والتحلية والمجالات الأخرى ذات العلاقة ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من الشركات والجهات المتخصصة والمنظمات فى المعرض.