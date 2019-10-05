شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تطلق أسم الشهيد أحمد عيد رمضان على مدرسة ابتدائية فى أبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة على إطلاق أسم الشهيد المجند أحمد عيد رمضان عقبى على مدرسة النيل الابتدائية بمنيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس .

جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذى للمحافظة بحضور نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية بالمحافظة .

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه يتم إطلاق أسماء الشهداء تخليداً لذكراهم وتقديراً لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن وتأديتهم واجبهم على أكمل وجه، داعيًا طلاب المدارس بالإقتداء بالشهداء والعمل بجد لبناء الوطن بسواعدهم والوقوف أمام أى عدو أو أى مخططات هدامة .

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وأكد محافظ الجيزة خلال الاجتماع أنه سيتم تدشين احتفالية كبرى لأبناء شهداء محافظة الجيزة بالتزامن مع ذكرى احتفالات الــسادس من أكتوبر، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة نظمت عدداً من الاحتفالات بانتصارات السادس من أكتوبر لطلاب المدارس حيث تم تنظيم العروض الفنية والثقافية والرياضية للطلاب لافتاً أن الهدف من الاحتفال هو إحياء الذكرى التاريخية لحرب أكتوبر والانتصار العظيم لبث روح الانتماء وحب الوطن لدى الطلاب كما أن الاحتفال بهذه المناسبة يساهم بشكل كبير فى زيادة الوعى الوطنى لديهم

ويذكر أن محافظة الجيزة قامت بتكريم عدداً من أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة فى أول يوم دراسى بكافة مدارس المحافظة تقديراً وعرفاناً للتضحيات التى قدموها هؤلاء الأبطال فى سبيل رفعة الوطن واستقراره.