شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تفحص 18 ألف و901 سيارة ضمن حملات العوادم للحد من نوبات تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت وزيرة البيئة بدور المزارع المصرى فى إنجاح منظومة قش الأرز والمساهمة بفعالية فى القضاء على نوبات تلوث الهواء، وذلك بسعيه وسرعته فى تسليم قش الأرز لمحاور التجميع.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن إجمالى المخلفات الزراعية المجمعة داخل المحافظات بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية وبناء على تكليفات رئيس الوزراء، بلغت ما يقرب من 146000 طن حتى تاريخه بفارق 6000 طن عن أمس، وذلك من خلال مواقع التجميع التى بلغ عددها حتى الآن 633 موقع هو ما يعكس نجاح الوزارة فى تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين و تفعيل دورهم فى حماية البيئة.

ونفذت الوزارة عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، فى مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 18901 سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة 3975 سيارة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وتم التفتيش على المنشآت الصناعية للتأكد من التزامها بقانون البيئة و التى بلغ عددها 3460 منشأة صناعية حتى تاريخه تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى وتبين مخالفة 813 منشأة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وتم تحرير 200 محضر حرق مخلفات زراعية للفلاحين الذين مازالوا يصرون على مخالفة القانون بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

وفى مجال التوعية نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 1258 ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

وترحب وزارة البيئة باستقبال شكواكم من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من 8 ص إلى 9 م وعبر موقع التواصل الاجتماعى Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، ويمكن التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.