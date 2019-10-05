شكرا لقرائتكم خبر عن مد التقدم للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار لـ 13 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مد فترة التقدم للمشاركةفى معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار حتي يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر الجارى، من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg، وذلك نظرا للإقبال الشديد وتزامن فترة التقدم مع الاجازات الرسمية واحتفالات مصربأعياد أكتوبر المجيدة.

وسيقام المعرض هذا العام فى الفترة من 24-25 أكتوبر القادم في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يُشرف المعرض برعايته للعام الثالث على التوالى، وتنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمشاركة دولية غير مسبوقة من جميع أنحاء العالم، وبمناسبة تولى مصر رئاسة منظمة الإتحاد الإفريقي، فقد اختير الإتحاد الإفريقي كضيف شرف للمعرض، وستطلق الأكاديمية شعار "إفريقيا تبتكر "Africainnovates".