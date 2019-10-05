شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، العميد عماد أبو سمره للتعزية فى وفاة الدكتور فتحى أحمد ستيت، والعميد اسكندر موريس للتعزية فى وفاة الأستاذ رفيق خليل غالي، وإبلاغ أسرتيهما خالص العزاء ومواساته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.