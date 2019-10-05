شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة العلمية لإسبوع القاهرة للمياه يشيد بالأوراق البحثية المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور صفوت عبد الدايم رئيس اللجنة العلمية لإسبوع القاهرة للمياه، بجودة الأوراق البحثية المقدمة للجنة، التى سيتم عرضها خلال المؤتمر المقرر عقده فى الفترة من 20-24 أكتوبر الحالى بالقاهرة، والذى تنظمه وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين بعنوان "الاستجابة لندرة المياه".

وأوضح عبد الدايم فى تصريحات صحفية له، أن مشاركة الجامعات الدولية والحكومية ومعاهد المياه المرموقة ستثرى المحتوى العلمى للإسبوع، حيث يتخلل الاسبوع مسابقه لمشاريع التخرج المفتوحة لكافة الجامعات الحكومية أو الخاصة فة مجال الرى ، الهيدروليكا، إدارة المياه، وكذلك مسابقة أفضل بحث تطبيقى موضوعه ضمن محاور الاسبوع.

الجدير بالذكر أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف إلى التوعية بقضايا المياه من أجل التنمية المستدامة، ومواجهه التحديات المائية بأساليب غير تقليدية وتكنولوجيا حديثة، ودعم و تنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية للاسبوع تتمثل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل ندرة المياه، والتعاون في قطاع المياه، والبحث والابتكار فى مواجهة ندرة المياه، الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف و كذلك، استخدام الموارد المائية غير التقليدية فى ظل ظروف ندرة المياه.