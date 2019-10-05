القوى العاملة: مبادرة "مهنتك مستقبلك" تهف إلى نقل الفكر التدريبي للمواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، إن مبادرة "مهنتك مستقبلك" تهدف إلى نقل الفكر التدريبي للمواطن في محل سكنه، الأمر الذي سيعود عليه بالنفع الكبير والانطلاق نحو مستقبل أفضل له ولأسرته، وتقديم خدمة جليلة للمجتمع والدولة المصرية برفع أسهم الاقتصاد وزيادة الإنتاج المصري، باعتبار أن التدريب الجيد هو السبيل الأفضل للتشغيل الأمثل، ما يسهم في توفير حياة كريمة.

وتتابع وزارة القوى العاملة من خلال الوحدة المركزية بالوزارة والمسئولة عن وحدات التدريب المتنقلة التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأيام الماضية في أربع محافظات: الفيوم والدقهلية وسوهاج والوادي الجديد، سير عملية التدريب على مهن الخياطة والتفصيل والسباكة والتركيبات الكهرباء، وذلك في إطار مبادرة "مهنتك ..مستقبلك" والتي تأتي تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وذكرت مديرية القوى العاملة بالدقهلية - في تقريرها إلى الوزير - أن وحدة التدريب المتنقلة بقرية شها مركز المنصورة تشهد تفاعل المتدربين من الشباب والفتيات، حيث يتم تدريب 15 سيدة على مهنة الخياطة والتفصيل لمدة شهر، وتدريب 15 متدرباً على مهنة السباكة لمدة أٍسبوعين، وانه تم اختيار المتدربين والمتدربات الأكثر احتياجا من خلال قاعدة بيانات لراغبي التدريب بالمحافظة، وذلك حتى تصل المبادرة لمن يستحقها.

وأكد الوزير أنه جاري تطوير المرحلة الثانية من الوحدات المتنقلة، وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية للوزارة بأيدي عمالها في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، حتى يتم إطلاقها بمحافظات أخرى.​